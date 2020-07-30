МИД напомнил, что лишние суточные для туристов надо вернуть

30 Июль 2020 2020-07-29T22:51:49+03:00

И рассказал, как можно это сделать

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Как сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин, начисления суточных «застрявшим туристам» может продолжаться и несколько дней после их возвращения на родину — в силу «временнОго лага» в передаче данных об этих людях.

— Вам должно прийти сообщения через сервисы Госуслуг, там указан расчетный счет, куда излишне поступившие деньги нужно перечислить. И многие граждане это уже сделали, — объяснил собеседник kp.ru.

По словам Микерина, в случае, если отдельные граждане откажутся возвращать субсидию, то "решения будут приниматься в рамках правового поля". Напомним, туристические суточные составляют 2400 р. и выдаются тем, кто поневоле остался заперт за рубежом из-за коронавирусной блокады.

Полную версию интервью Дениса Микерина читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU