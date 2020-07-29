Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей
Российское правительство выделило на выплаты детям от трех до семи лет еще 18,4 миллиарда рублей. Данные средства уже получило министерство труда, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно соответствующему распоряжению главы кабинета министров Михаила Мишустина, деньги должны получить не менее 718 тысяч детей в семьях, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. При этом Минтруда должно не позднее чем через 30 суток со дня вступления в силу распоряжения заключить соглашения с регионами о предоставлении таких субсидий.
Напомним, что в марте этого года российский президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет.
В конце июня Михаил Мишустин говорил, что на повторные детские выплаты для семей с детьми до 16 лет правительство выделит из своего резервного фонда более 270 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU