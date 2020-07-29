2020-07-29T20:27:48+03:00
Экономика

Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей

Средства должны получить не менее 718 тысяч детей
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублейПравительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российское правительство выделило на выплаты детям от трех до семи лет еще 18,4 миллиарда рублей. Данные средства уже получило министерство труда, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно соответствующему распоряжению главы кабинета министров Михаила Мишустина, деньги должны получить не менее 718 тысяч детей в семьях, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. При этом Минтруда должно не позднее чем через 30 суток со дня вступления в силу распоряжения заключить соглашения с регионами о предоставлении таких субсидий.

Напомним, что в марте этого года российский президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет.

В конце июня Михаил Мишустин говорил, что на повторные детские выплаты для семей с детьми до 16 лет правительство выделит из своего резервного фонда более 270 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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