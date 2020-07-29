2020-07-29T20:54:44+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппа

В субъектах следует сформировать резерв коек и лекарств
Ксения АНУФРИЕВА
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Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппаРоспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Регионам России необходимо начать подготовку к осеннему периоду заболеваемости гриппом, сформировать резерв коек и лекарств от инфекционных заболеваний, а также быть готовыми при необходимости своевременно ввести ограничительные меры для недопущения распространения инфекций. Об этом в среду, 29 июля, сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

Согласно опубликованному документу, работодателям рекомендуется на протяжении всего сезона измерять температуру сотрудников, обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе людей, больных острыми респираторными вирусными инфекциям.

С 24 августа высшим должным лицам регионов следует начать информировать население о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем совещании с российским президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей страны о новых вирусах гриппа, количество которых традиционно увеличивается в осенний период. В грядущем сезоне следует ждать тех штаммов респираторной инфекции, от которых ранее, в прошлые сезоны, не прививали населения.

В связи с этим вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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