Умер Анатолий Федюкин, олимпийский чемпион по гандболу
Умер Анатолий Федюкин – олимпийский чемпион по гандболу 1976 года в составе сборной СССР. Спортсмену было 68 лет, о его смерти сообщила пресс-служба российской Федерации гандбола.
Универсальный крайний Анатолий Федюкин в составе советской сборной стал победителем Олимпиады 1976 года в Монреале, а также завоевал серебряную медаль на следующих Олимпийских играх в Москве. На счет гандболиста есть победа на чемпионате мира 1982 года.
После завершения своей спортивной карьеры Анатолий Федюкин был тренеров, возглавлял ЦСКА и два раза становился чемпионом России вместе с армейцами. Спортсмен также был главным тренером исландского "Фрама" и привел команду клуба к победе в кубке страны.
Напомним, что вчера в возрасте 65 лет умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин.
ИСТОЧНИК KP.RU