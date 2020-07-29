В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

29 Июль 2020 2020-07-30T00:04:42+03:00

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В Москве за сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в российской столице увеличилось до 4 446 человек. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента распространения инфекции среди населения число летальных случаев достигает 13 673. Тем временем, в стране могут эффективно бороться с вирусом - в российских региона от covid-19 вылечились более 620 тысяч человек, лечение проходят еще 194 984 пациента.

Ранее сайт kp.ru писал о последствиях эпидемии в Москве. Воздух в столице стал чище, а животные - наглее. Экологи объясняют это тем, что весной большинство горожан ушли в самоизоляцию, благодаря чему количество транспорта на городских магистралях значительно снизилось.

Почуяв, что в городе совсем мало людей, в его окрестности начали возвращаться животные. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU