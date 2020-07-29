2020-07-30T00:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 4 446 человек
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусомВ Москве умерли 12 пациентов с коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве за сутки умерли еще 12 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в российской столице увеличилось до 4 446 человек. Об этом 29 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента распространения инфекции среди населения число летальных случаев достигает 13 673. Тем временем, в стране могут эффективно бороться с вирусом - в российских региона от covid-19 вылечились более 620 тысяч человек, лечение проходят еще 194 984 пациента.

Ранее сайт kp.ru писал о последствиях эпидемии в Москве. Воздух в столице стал чище, а животные - наглее. Экологи объясняют это тем, что весной большинство горожан ушли в самоизоляцию, благодаря чему количество транспорта на городских магистралях значительно снизилось.

Почуяв, что в городе совсем мало людей, в его окрестности начали возвращаться животные. Москвичи регулярно замечали лис, зайцев и даже гуляющих по улицам лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Умер Анатолий Федюкин, олимпийский чемпион по гандболу
Видео пожара над озером после крушения поезда в США появилось в сети
В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова
Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппа
Правительство выделило на детские выплаты еще 18,4 миллиарда рублей
Эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не подтвердили
Темнокожие мигранты попытались пробраться в Британию в багажнике чужого автомобиля
Экс-главу РАО Сергея Федотова приговорили к пяти годам колонии
Посольство РФ получило официальное уведомление о задержании 32 россиян под Минском
Переночевать с медведем: посетителям финского зоопарка предложили необычную услугу
В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление ко дню рождения родного края
Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу вакцины от COVID-19
Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тысяч военных
США расширили санкции против Сирии
Отдых в Турции для россиян подорожал на 10%, сообщают туроператоры
МЧС: На Москву надвигается сильный ливень с градом
Житель Флориды купил Lamborghini за коронавирусные льготы
Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok
Эксперт оценил идею массово ввести алкозамки для автомобилей
Спрос на авиабилеты вырос на треть
"Сам виноват, увы!": адвокат показал записку с признанием Михаила Ефремова
Краснодарский край прорабатывает комплекс антикризисных мер для туротрасли
Эпидемиолог оценил шансы россиян избежать повторной изоляции из-за COVID-19