Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края отметил, что благодаря такому решению он проявил "готовность реализовать себя"
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как решился стал стать руководителем региона.
По его словам в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову, ему хватило всего одной секунды, чтобы принять предложение главы государства Владимира Путина и возглавить край.
- За секунду решился, когда президент предложил, - рассказал Дегтярев. - Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие, - пояснил он.
ИСТОЧНИК KP.RU