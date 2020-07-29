Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край

29 Июль 2020 2020-07-29T23:10:18+03:00

Врио губернатора Хабаровского края отметил, что благодаря такому решению он проявил "готовность реализовать себя"

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как решился стал стать руководителем региона.

По его словам в интервью генеральному продюсеру RTVi Сергею Шнурову, ему хватило всего одной секунды, чтобы принять предложение главы государства Владимира Путина и возглавить край.

- За секунду решился, когда президент предложил, - рассказал Дегтярев. - Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU