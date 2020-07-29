29 Июль 2020 2020-07-29T23:40:23+03:00

На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в стране выявлено более 67 случаев инфицирования covid-19

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На Украине у жителя жителя Тернопольской области медики в третий раз диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом заявил начальник управления здравоохранения областной госадминистрации Владимир Богайчук.

По его словам, необходимо и важно понимать, что "даже если человек уже переболел covid-19, то это не защищает от повторного заболевания", цитирует Богайчука местное издание "Тернополяне".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины сообщило о 67 597 случаях заражения граждан вирусом с начала его распространения на территории государства, умерли от covid-19 - 1 650 человек, выздоровели 37 394 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU