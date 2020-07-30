30 Июль 2020 2020-07-30T01:13:43+03:00

Археологи разгадали загадку, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа Фото: REUTERS

Источник находился всего в 25 километрах от знаменитого памятника мира

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Археологам и геологам удалось разгадать еще одну историческую загадку - где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа.

Исследователи провели подробный анализ химического состава так называемых сарсенов – крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве Стоунхенджа. Оказалось, что все они были одновременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, расположенной всего в 25 километрах от знаменитого монумента, сообщается в научном журнале Science Advances.

Почему в этом регионе, изобилующем подобными камнями, строители памятника решили выбрать именно эту каменоломню, пока остается неизвестно. Ученые не исключают, что, скорее всего, на их выбор могли повлиять качество и большие размеры камней.

Напомним, Стоунхендж считается один из самых знаменитых археологических памятников мира. Каменное сооружение, состоящее из кругов больших каменных блоков, расположено на территории Великобритании. Историки считают, что его начали строить примерно в 2 600 году до нашей эры.

ИСТОЧНИК KP.RU