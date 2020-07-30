Названы три самых дорогих футбольных бренда мира

30 Июль 2020 2020-07-30T00:48:08+03:00

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Эксперты составили рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Согласно данным по итогам 2020 года, первую строчку в этом списке отвели мадридскому "Реалу".Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. К слову, по сравнению с прошлым годом сумма еще сократилась. Ранее она была на 13,8 процента больше.

Второе место занял еще один клуб из Испании - "Барселона". Ее стоимость оценивается в 1,413 миллиарда, на третьей строчке рейтинга находится английский "Манчестер Юнайтед" (1,314 миллиарда).

ИСТОЧНИК KP.RU