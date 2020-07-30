2020-07-30T01:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллиона

Жертвами болезни на планете стали более 656 тысяч пациентов
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллионаЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллионаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусной инфекцией людей в мире продолжает расти. Теперь количество случаев инфицирования на планете с момента выявления болезни превысило 16,5 миллиона человек. Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки в мире медики разных стран зарегистрировали еще 215 127 случаев заражения covid-19, умерли 5 274 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289, а число летальных исходов увеличилось до 656 093 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что убедил Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
МИД напомнил, что лишние суточные для туристов надо вернуть
МИД: Новые зарубежные направления могут открыться в течение дней или недель
В МИДе напомнили о важности страховать здоровье при поездке за рубеж
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллиона
Названы три самых дорогих футбольных бренда мира
Археологи разгадали загадку, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Умер Анатолий Федюкин, олимпийский чемпион по гандболу
Видео пожара над озером после крушения поезда в США появилось в сети
В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова
Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппа