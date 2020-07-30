Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллиона

30 Июль 2020 2020-07-30T01:06:22+03:00

Жертвами болезни на планете стали более 656 тысяч пациентов

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Число заболевших коронавирусной инфекцией людей в мире продолжает расти. Теперь количество случаев инфицирования на планете с момента выявления болезни превысило 16,5 миллиона человек. Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки в мире медики разных стран зарегистрировали еще 215 127 случаев заражения covid-19, умерли 5 274 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289, а число летальных исходов увеличилось до 656 093 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU