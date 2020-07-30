2020-07-30T01:32:45+03:00
В мире

Трамп заявил, что убедил Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти

Президент США также признался, что очень благодарен странам за заключенное в апреле соглашение ОПЕК+
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с Россией, Саудовской Аравией и другими странами о значительном сокращении объемов добычи нефти. Речь идет об уменьшении добычи сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

- Когда нефтяной рынок рухнул, я убедил Саудовскую Аравию, Россию и других, сократить нефтедобычу, убедил ОПЕК+ и Мексику согласиться на сделку, - заявил американский лидер на мероприятии в штате Техас, цитирует ТАСС.

Глава Соединенных Штатов выразил слова благодарности в адрес Саудовской Аравии, России и Мексики за сокращение объемов добычи черного золота, а также за заключенное в апреле текущего года соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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