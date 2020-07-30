2020-07-30T02:35:45+03:00
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Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Муфтий Равиль Гайнутдин обратился с поздравлением к общинам верующих в России
Юлия КЕКОВА
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Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрамМусульмане отмечают праздник Курбан-байрамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный мусульманский праздник Курбан-байрам наступит с заходом солнца 30 июля.

Накануне торжества председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин обратился с поздравлением к общинам верующих в России.

- Позвольте мне от имени Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России и от себя лично в том числе поздравить вас, ваших родных и близких со светлым праздником ислама - Ид аль-адха - Курбан-байрам! - говорится в поздравлении муфтия.

По его словам, на данный момент, когда мир постигла общая беда в виде пандемии коронавируса, на мусульманах, в том числе, лежит ответственная обязанность в сохранении человеческих жизней, в том числе и поддержки тех, кто оказался в затруднительном положении.

- Всевышний Аллах дал нам возможность проявить сейчас свои лучшие человеческие качества по отношению к другим людям: милосердие, доброту, сострадательность и любовь, - отмечается в своей речи Гайнутдин, пишет ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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