"Риски сохраняются": посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмом
Георгий Борисенко напомнил, что авиасообщение было прекращено после крушения самолета в октябре 2015 года
Посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмомФото: Иван ВИСЛОВ
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Российский посол в Египте Георгий Борисенко объяснил, почему запуск авиасообщения с курортами египетской стронуты зависит от ситуации с терроризмом.
По его словам, российские специалисты продолжают активно сотрудничать с египетскими коллегами в ходе проверок безопасности аэропортов египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада. Однако восстановление перелетов все еще во многом зависит от ситуации с терроризмом на Синайском полуострове. Об этом Борисенко рассказал телеканалу TEN.
ИСТОЧНИК KP.RU