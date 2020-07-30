"Риски сохраняются": посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмом

30 Июль 2020 2020-07-30T02:58:23+03:00

Посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмом Фото: Иван ВИСЛОВ

Георгий Борисенко напомнил, что авиасообщение было прекращено после крушения самолета в октябре 2015 года

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Российский посол в Египте Георгий Борисенко объяснил, почему запуск авиасообщения с курортами египетской стронуты зависит от ситуации с терроризмом.

По его словам, российские специалисты продолжают активно сотрудничать с египетскими коллегами в ходе проверок безопасности аэропортов египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада. Однако восстановление перелетов все еще во многом зависит от ситуации с терроризмом на Синайском полуострове. Об этом Борисенко рассказал телеканалу TEN.

ИСТОЧНИК KP.RU