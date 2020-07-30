2020-07-30T03:42:31+03:00
В мире

Старушка дважды "воскресала" при погребении на собственных похоронах

В итоге женщина умерла
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Старушка дважды "воскресала" при погребении на собственных похоронахСтарушка дважды "воскресала" при погребении на собственных похоронахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Зимбабве старушка дважды "воскресла" во время процесса, когда ее пытались похоронить родственники.

Сообщается, что женщине из деревни в провинции Северный Матабелеленд было 99 лет. Достаточно долгое время она болела, после чего перенесла инсульт, сообщает Bulawayo 24.

- В одну из ночей она умерла. Мы начали готовиться к похоронам, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение, - рассказал изданию один из родственников.

Когда выяснилось, что пожилая женщина дышит, ее сразу же отнесли обратно домой. Одна уже на следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло.

Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась, от чего в очередной раз привела в шок тех, кто пришел с ней проститься.

- Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно снова потеплело, это и означало, что она жива. Мы были крайне озадачены, - рассказал родственник.

Дважды "восставшую из мертвых" женщину решили отправить в больницу для обследования. В итоге спустя непродолжительное время долгожительница все же скончалась.

- Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники сочли ее мертвой и стали хоронить раньше отведенного ей срока, - предполагает директор местной больницы. Тем временем, родственники покойной уверены, что она "воскресала" из-за вмешательства духов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков
Российские ученые придумали, как защитить урожай без пестицидов
Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов
Старушка дважды "воскресала" при погребении на собственных похоронах
"Риски сохраняются": посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмом
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Володин получил проверить депутатов на двойное гражданство
Трамп заявил, что убедил Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
МИД напомнил, что лишние суточные для туристов надо вернуть
МИД: Новые зарубежные направления могут открыться в течение дней или недель
В МИДе напомнили о важности страховать здоровье при поездке за рубеж
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 16,5 миллиона
Названы три самых дорогих футбольных бренда мира
Археологи разгадали загадку, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, как решился возглавить Хабаровский край
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Умер Анатолий Федюкин, олимпийский чемпион по гандболу
Видео пожара над озером после крушения поезда в США появилось в сети
В Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова
Роспотребнадзор поручил регионам готовиться к осенней эпидемии гриппа