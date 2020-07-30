Старушка дважды "воскресала" при погребении на собственных похоронах

30 Июль 2020 2020-07-30T03:42:31+03:00

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В Зимбабве старушка дважды "воскресла" во время процесса, когда ее пытались похоронить родственники.

Сообщается, что женщине из деревни в провинции Северный Матабелеленд было 99 лет. Достаточно долгое время она болела, после чего перенесла инсульт, сообщает Bulawayo 24.

- В одну из ночей она умерла. Мы начали готовиться к похоронам, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение, - рассказал изданию один из родственников.

Когда выяснилось, что пожилая женщина дышит, ее сразу же отнесли обратно домой. Одна уже на следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло.

Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась, от чего в очередной раз привела в шок тех, кто пришел с ней проститься.

- Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно снова потеплело, это и означало, что она жива. Мы были крайне озадачены, - рассказал родственник.

Дважды "восставшую из мертвых" женщину решили отправить в больницу для обследования. В итоге спустя непродолжительное время долгожительница все же скончалась.

- Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники сочли ее мертвой и стали хоронить раньше отведенного ей срока, - предполагает директор местной больницы. Тем временем, родственники покойной уверены, что она "воскресала" из-за вмешательства духов.

ИСТОЧНИК KP.RU