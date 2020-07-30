2020-07-30T04:36:51+03:00
В мире

Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов

Ролик Минобороны не оставил равнодушным никого [видео]
Юлия КЕКОВА
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Подводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов. Фото: скрин видеоПодводное вождение российских танкистов поразило иностранных журналистов. Фото: скрин видео
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Подводное вождение российских танкистов на Т-72БЗ поразило журналистов из аргентинской газеты Clarin. Они обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков. Сам ролик размещен на официальном Youtube-канале Минобороны РФ.

На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в на специальном вододроме Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной в пять метров.

- Удивительно, как этот боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и при этом продолжает выполнять свою задачу, - говорится в материале.

Как отмечается в статье иностранного издания, "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет". Авторы также отметили, что с помощью "структурных изменений и новшеств последнего поколения" эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Также журналисты назвали Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием"

Подводное вождение танков в Оренбургской области.Танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и преодолели водную преграду глубиной до 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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