Российские ученые придумали, как защитить урожай без пестицидов
Российские ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) создали уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов.
сообщается, что новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания с содержанием пестицидов. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Традиционные методы защиты посевов предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. Однако теперь, используя средство российский исследователей, средство нужно будет помещать в почву однократно, перед посадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU