2020-07-30T04:24:58+03:00
Общество

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Эта сумма включает 30 миллиардов, которые внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году
Юлия КЕКОВА
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Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиковПравительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиковФото: Влад КОМЯКОВ
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Для решение проблем обманутых дольщиков в России правительство выделило порядка 100 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов - запланированы на те же цели в следующем году. Также по словам политика есть средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд.

- Необходимо тщательно разобраться, на что направить эти деньги, и понять реальную стоимость проблем, - заявил вице-премьер в интервью РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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