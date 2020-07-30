Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков
Для решение проблем обманутых дольщиков в России правительство выделило порядка 100 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов - запланированы на те же цели в следующем году. Также по словам политика есть средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд.
- Необходимо тщательно разобраться, на что направить эти деньги, и понять реальную стоимость проблем, - заявил вице-премьер в интервью РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU