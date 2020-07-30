В России предложили увеличить пособие по безработице

30 Июль 2020 2020-07-30T06:09:35+03:00

Выплаты считают правильным повысить в несколько раз

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В России Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) предложила увеличить сумму пособия по безработице. Речь идет о повышении минимального размера выплатах.

Сообщается, что пособия считают верным повысить в несколько раз, до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом пишут "Известия" .

По информации издания, минимальное пособие предлагается установить на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максимальный размер - на уровне средней зарплаты в том или ином субъекте. Также выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка.

Таким образом, если предложение профсоюзов поддержат, то сумма выплат безработным россиянам в среднем по стране может достигнуть 12–51 тысяч рублей.

В Минтруде изданию заявили, что подобные предложения по повышению размера пособия для граждан будут тщательно изучены. В ведомстве напомнили, что пособия в текущем году уже увеличили.

ИСТОЧНИК KP.RU