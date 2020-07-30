2020-07-30T05:42:51+03:00
Общество

Синоптики назвали регионы, где стоит ждать ливней и гроз

Плохая погода ожидается в двух частях России
Юлия КЕКОВА
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Синоптики назвали регионы, где стоит ждать ливней и грозСиноптики назвали регионы, где стоит ждать ливней и грозФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Гидрометцентра предупреждают россиян о грядущем похолодании и ливнях с грозами.

Сообщается, что сильные дожди и порывы ветра ожидаются в европейской и азиатской частях России.

- Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

Также метеоролог предупредил об ухудшении погоды и сильных ливнях в четверг, 30 июля, в Новгородской области. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду.

Вильфанд уточнил, что на западе Центрального федерального округа тоже ожидаются сильные осадки. В частности, дожди буду в Смоленской и Брянской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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