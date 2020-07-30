Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде

30 Июль 2020 2020-07-30T06:48:41+03:00

Стало известно, за сколько времени коронавирус погибает в воде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени потребуется, чтобы "убить" вирус

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, за какой срок коронавирус погибает в воде.

Сообщается, что практически все частицы covid-19 (90%) способны "умереть" даже при комнатной температуры воды в течение 24 часов, а 99,9% в течение 72 часов. Исследования были проведены в центре "Вектор".

- Удалось выяснить, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды, - пояснили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

К слову, кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а если вода хлорированная, то вирус теряет свою жизнеспособность.

Ранее сайт kp.ru писал, при какой температуре нужно стирать белье, чтобы уничтожить covid-19. По словам члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вещи необходимо стирать минимум полтора часа при температуре в 60 градусов Цельсия при вирусе SARS-CoV 2. Такая стирка сделает одежду безопасной.

ИСТОЧНИК KP.RU