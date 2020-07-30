Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, за какой срок коронавирус погибает в воде.
Сообщается, что практически все частицы covid-19 (90%) способны "умереть" даже при комнатной температуры воды в течение 24 часов, а 99,9% в течение 72 часов. Исследования были проведены в центре "Вектор".
- Удалось выяснить, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды, - пояснили в пресс-службе ведомства РИА Новости.
К слову, кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а если вода хлорированная, то вирус теряет свою жизнеспособность.
Ранее сайт kp.ru писал, при какой температуре нужно стирать белье, чтобы уничтожить covid-19. По словам члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вещи необходимо стирать минимум полтора часа при температуре в 60 градусов Цельсия при вирусе SARS-CoV 2. Такая стирка сделает одежду безопасной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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