2020-07-30T07:24:34+03:00
Экономика

В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока-2"

Введение ограничений "угрожает привлекательности инвестиций в ЕС"
Юлия САЛЬНИКОВА
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США планируют ввести новые санкции в отношении проектаСША планируют ввести новые санкции в отношении проектаФото: REUTERS
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Европейские компании объединились, чтобы призвать власти стран к ответу на санкции США против "Северного потока-2". Американские власти уже вводили ограничения против проекта с целью затормозить или остановить строительство газовой магистрали. Теперь у них готов новый пакет санкций - ограничения коснутся всех компаний, которые каким-либо образом задействованы в строительстве и запуске магистрали, даже страховщики и фирмы, оказывающие услуги в порту.

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле напомнил властям стран Европы, что предприятия ЕС окажут поддержку своим же организациям, обеспечат привлекательность для инвесторов.

- Я вижу большие риски: если мы планируем инвестировать миллиарды в проект, который соблюдает все правила и регуляторные тонкости Европы, мы должны спросить себя: хотим ли мы влияния на нас от третьих стран? Нам нужно убедить инвестировать в Европу,- приводит слова Зеле ТАСС.

Он призвал политиков ответить США, поскольку санкции - это вопрос не коммерческих компаний, а политический вопрос.

Французская компания Engie тоже не собирается отказываться от участия в проекте "Северный поток 2", несмотря на санкции США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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