ВОЗ: Северная Корея проверила более 1000 человек на коронавирус и не нашла подтвержденных случаев

30 Июль 2020 2020-07-30T07:31:23+03:00

Официально в стране нет эпидемии коронавируса, власти опровергают данные о первом зараженном

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В ВОЗ сообщили о результатах тестирования населения Северной Кореи на коронавирус. В этой стране официально не подтвержден ни один случай заражения. На минувшей неделе в СМИ поступила информация о якобы первом заболевшем, речь шла о перебежчике из Южной Кореи, который прибыл нелегально. Но вскоре в КНДР это опровергли.

Северная Корея провела тестирование 1211 человек на коронавирус - ни один тест не был положительным.

- В настоящее время 696 северокорейцев находятся на карантине. Все они рабочие и грузчики, работающие в порту Нампо на западном побережье страны и на границе Синуидзю-Даньдун между Северной Кореей и Китаем,- рассказал CNN представитель Всемирной организации здравоохранения в Северной Корее Эдвин Сальвадор.

ВОЗ предоставили КНДР лабораторное оборудование и средства защиты, для населения в общественных местах поставили антибактериальные средства.

При этом в других странах сомневаются, что Северная Корея, которая граничит с Китаем, могла избежать вспышки заболевания.

В июле власти КНДР объявили, что вступают в гонку вакцин против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU