У беременных иммунитет к коронавирусу вырабатывается в четыре раза чаще, чем у населения в целом

30 Июль 2020 2020-07-30T07:53:53+03:00

Возникновение иммунитета у беременных, оказалось, зависит еще и от расы Фото: freepic.com

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Ученые из Филадельфии изучили влияние влияние коронавируса на беременных женщин. С апреля по июнь они наблюдали за пациентками родильных домов с Covid-19. И пришли к выводу, что беременные женщины имеют другой иммунный ответ на вирус.

После родов 1293 женщин проверили их на антитела.

- 6,2 процента женщин выработали антитела против коронавируса,- рассказали про устойчивый иммунитет к болезни ученые в работе, опубликованной в журнале Science Immunology. - Это примерно в четыре раза выше, чем зарегистрированный уровень заражения в Филадельфии, который составляет примерно 1,4 процента.

Но ученые пока не могут разгадать загадку, как иммунитет связан с расовыми и этническими группами. Оказалось, у одних женщин иммунитет возникает чаще, у других реже. Например, испаноязычные женщины лучше других защищены - антитела есть у 10,4 процентов, у темнокожих беременных иммунитет возникает почти в 9,7 процентах случаев.

- Только два процента белых женщин и 0,9 процента азиатских женщин также развили иммунный ответ против коронавируса,- сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU