2020-07-30T08:21:16+03:00
Экономика

Работодателей могут поощрять за трудоустройство выпускников 2020 года

Выделить на эти цели средства предложили в ОНФ
Елена АКИМОВА
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Работодателям предложили доплачивать за трудоустройство молодых специалистовРаботодателям предложили доплачивать за трудоустройство молодых специалистовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года. С инициативой выступил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин. Соответствующее письмо он направил на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой.

В обращении общественник говорит, что целесообразно стимулировать бизнесменов, которые готовы брать на работу молодых специалистов. На эти цели стоит выделить субсидии из федерального бюджета. Сумма выплаты за каждого устроенного сотрудника будет равна трем МРОТ.

- При условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года, — говорится в тексте обращения.

Чтобы избежать мошенничеств, выплачивать поощрение нужно по истечении календарного года с момента трудоустройства выпускника. Работодатель может рассчитывать на бонусы за каждого молодого сотрудника.

Данная система поможет решить вопрос с трудоустройством для начинающих специалистов, пишет RT.

- Пандемия коронавирусной инфекции серьёзно повлияла на ситуацию на рынке труда… Уровень безработицы вырос. Определённые сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и среднеспециальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса, — пояснил Сёмин.

Тем временем, в Агентство стратегических инициатив (АСИ) займется перепрофилированием кадров, потерявших работу во время пандемии. Готовятся дистанционные программы быстрого обучения самым востребованным профессиям, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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