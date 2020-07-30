2020-07-30T09:11:24+03:00
Общество

Найдена угроза опаснее коронавируса, которая сокращает жизнь на 2-10 лет

Ученые нашли причину глобального сокращения жизни людей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Опасность в воздухе страшнее ВИЧ и курения, считают ученыеОпасность в воздухе страшнее ВИЧ и курения, считают ученыеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В мире есть опасность страшнее коронавируса, которая не делит людей на группы риска, и не дает возможность решить проблему с помощью одной медицины,заявили ученые. Новые данные Индекса качества воздуха (AQLI) показывают, что загрязнение воздуха сокращает глобальную продолжительность жизни почти на два года. Это средний показатель, но есть страны, где это отнимает десятилетие жизни.

Самая сложная ситуация в четырех азиатских странах: Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан.

- У этих групп населения продолжительность жизни сокращается в среднем на пять лет, - приводит данные исследования Daily Mail.

Первые две страны из этого списка уже фиксируют снижение продолжительности жизни на 10 лет в ряде самых загрязненных районов.

Основным загрязнителем считается топливо, которое при сжигании попадает в воздух, человек вдыхает его, и все опасные вещества оседают в организме. Эти частицы, заявили исследователи из AQLI, оказывают более разрушительное влияние на человека, чем самые опасные болезни, включая тот же коронавирус, ВИЧ, СПИД и даже курение.

- Воздействие загрязнения воздуха также является ключевым фактором риска COVID-19,- сказано в исследовании. -Правительства должны уделять приоритетное внимание качеству воздуха после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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