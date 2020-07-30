2020-07-30T09:15:09+03:00
Политика

Постпред России уверен - Германия политически выиграет от вывода американских войск

Президент США Дональд Трамп решил вывести часть военных с территории Германии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американских военных отправят обратно в США, еще часть уедут в другие страны ЕвропыАмериканских военных отправят обратно в США, еще часть уедут в другие страны ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России в Вене Михаил Ульянов считает, что Германия ничего не потеряет, а только выиграет, при выводе части американских войск из страны. В Пентагоне говорили о планах почти месяц, 29 июля огласили решение - из Германии выведут 11,9 тысяч военных. Часть из них вернутся в США, некоторых отправят в другие страны-союзники. Президент Трамп ранее заявлял, что собирается отправить военных в Польшу.

- Некоторые наблюдатели интерпретируют вывод 12 тыс. военнослужащих США из Германии как "наказание" для Берлина. Почему? Германии ничего не угрожает. Таким образом, это не повлияет на безопасность. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого, - написал Ульянов в Twitter.

Ранее посол Германии напомнила, что войска США находятся в этой европейской стране вовсе не для защиты ее. Они там исключительно для соблюдения трансатлантической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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