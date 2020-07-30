2020-07-30T09:00:48+03:00
Спорт

На выезд в поло: Появились фото новой формы "Спартака"

Домашнюю и выездную форму для спортсменов подготовили к следующему сезону
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Так выглядит форма для выездных матчей Фото: www.footyheadlines.comТак выглядит форма для выездных матчей Фото: www.footyheadlines.com
Изменить размер текста:

В Интернете показали, как выглядит новая форма футболистов "Спартака" для будущего сезона.

Дизайном футболок занимались в компании Nike. Сделано две версии - первая домашняя: трикотажная майка красного цвета с принтом, а на груди - белая полоса.

- Этот принт, кажется, придумали, вдохновляясь конструкцией крыши Арены «Открытие»,- сказано в сообщении Footy Headlines.

Домашняя форма Фото: www.footyheadlines.com

Домашняя форма Фото: www.footyheadlines.com

Вторая - выездная или гостевая форма, она отличается - это рубашка-поло, наоборот, белого цвета с красной полосой на груди. Воротничок у поло черного цвета.

Дизайн одежды спортсменов уже успели оценить пользователи Twitter. Большинство из них считают, что футболки выглядят "очень неплохо". особенно оценили узор на красных футболках.

В 2019 году для сборной России по футболу тоже сделали новую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названо место в России, где возможна вторая волна коронавируса
Число умерших от коронавируса в мире превысило 666 тысяч
В Москве вылечили еще 1 471 пациент с коронавирусом
Аналитики объяснили, почему доллар перестал быть убежищем для инвесторов
На выезд в поло: Появились фото новой формы "Спартака"
Постпред России уверен - Германия политически выиграет от вывода американских войск
Найдена угроза опаснее коронавируса, которая сокращает жизнь на 2-10 лет
Работодателей могут поощрять за трудоустройство выпускников 2020 года
В ВОЗ прокомментировали данные об "агрессивном" типе коронавируса во Вьетнаме
У беременных иммунитет к коронавирусу вырабатывается в четыре раза чаще, чем у населения в целом
ВОЗ: Северная Корея проверила более 1000 человек на коронавирус и не нашла подтвержденных случаев
Последние новости на утро 30 июля 2020: В России предложили увеличить пособие по безработице
В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока-2"
Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде
Взрыв газа в Японии: один человек погиб и 17 пострадали
Трамп оценил необходимость США защищать Германию от России
Синоптики назвали регионы, где стоит ждать ливней и гроз
В России предложили увеличить пособие по безработице
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков