На выезд в поло: Появились фото новой формы "Спартака"

30 Июль 2020 2020-07-30T09:00:48+03:00

Так выглядит форма для выездных матчей Фото: www.footyheadlines.com

Домашнюю и выездную форму для спортсменов подготовили к следующему сезону

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В Интернете показали, как выглядит новая форма футболистов "Спартака" для будущего сезона.

Дизайном футболок занимались в компании Nike. Сделано две версии - первая домашняя: трикотажная майка красного цвета с принтом, а на груди - белая полоса.

- Этот принт, кажется, придумали, вдохновляясь конструкцией крыши Арены «Открытие»,- сказано в сообщении Footy Headlines.

Домашняя форма Фото: www.footyheadlines.com

Вторая - выездная или гостевая форма, она отличается - это рубашка-поло, наоборот, белого цвета с красной полосой на груди. Воротничок у поло черного цвета.

Дизайн одежды спортсменов уже успели оценить пользователи Twitter. Большинство из них считают, что футболки выглядят "очень неплохо". особенно оценили узор на красных футболках.

В 2019 году для сборной России по футболу тоже сделали новую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU