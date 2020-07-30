2020-07-30T09:08:35+03:00
Экономика

Аналитики объяснили, почему доллар перестал быть убежищем для инвесторов

Американская валюта будет дешеветь несколько месяцев подряд
Елена АКИМОВА
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Аналитики объяснили, почему доллар перестал быть убежищем для инвесторовАналитики объяснили, почему доллар перестал быть убежищем для инвесторовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аналитики делают осторожные прогнозы: доллар перестает быть убежищем и гарантом стабильности для инвесторов. Например, 27 июля на Московской бирже наблюдалась необычная картина. Курс евро прибавил в цене сразу 46 копеек, а доллар подешевел на 22 копейки по отношению к рублю.

Данная ситуация достаточно редкая, так как колебания валют обычно происходят синхронно, либо вверх, либо вниз. Эксперты объясняют негативные колебания доллара нестабильностью мировой политики и общим негативным фоном в отношении США.

- Доллар всегда считался некой гарантией от неопределенности, - комментирует «Известиям» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. – В первые дни пандемии в панике падало даже золото, но вера в американскую валюту была. До определенных мер, принятых ФРС.

Первая и главная причина, почему доллар слабеет к другим валютам сейчас, связана с неравномерностью развития эпидемии. Пандемия сегодня является определяющей на фондовом рынке, а США в лидерах по числу заболевших и умерших.

Следовательно, стране не избежать ограничительных мер, связанных с COVID-19.

— Мировые инвесторы выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики, — заявил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. – В ближайшее время состоится заседание ФРС на котором, скорее всего, выступят за приверженность мягкой монетарной политике и новым вливаниям в экономику. Это создаст дополнительное давление на доллар.

Не исключено, что помимо традиционных способов поддержки экономики, в США решатся на нетрадиционные: например, установить целевые показатели по доходности тех или иных видов облигаций и наполнять финансовую систему деньгами в зависимости от близости к этой цели.

- Масштабное печатание денег подрывает веру инвесторов в доллар, - заключает Дроздов.

Немалую роль играют беспорядки в США, безработица, которая не снижается и государственный долг, растущий стремительными темпами. Все это может отразиться на мировой экономике. Эксперты с опаской рекомендуют хранить сбережения в долларах.

На этом фоне ЕС удалось принять совместный план по восстановлению экономики, что позитивно отразилось на курсе евро.

Тем временем доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с Пятым каналом раскрыл причины оттока валютных вкладов из крупных банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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