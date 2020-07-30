30 Июль 2020 2020-07-30T09:15:45+03:00

В Москве вылечили еще 1 471 пациент с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число выздоровевших в столице почти 178 тысяч

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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 177 908 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на четверг, 30 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 177 908 человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1471 пациент», - рассказала помощник мэра

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779405" frameborder="0"></iframe> Медики - герои нашего времени.«Если ты думаешь, что ты особенный и что тебя не коснётся пандемия, ты глубоко заблуждаешься», - послушайте, что говорят медики, борющиеся с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU