2020-07-30T09:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 1 471 пациент с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице почти 178 тысяч
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В Москве вылечили еще 1 471 пациент с коронавирусомВ Москве вылечили еще 1 471 пациент с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 177 908 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на четверг, 30 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 177 908 человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1471 пациент», - рассказала помощник мэра

Медики - герои нашего времени.«Если ты думаешь, что ты особенный и что тебя не коснётся пандемия, ты глубоко заблуждаешься», - послушайте, что говорят медики, борющиеся с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

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