2020-07-30T09:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в мире превысило 666 тысяч

Инфицировано почти 17 миллионов человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 666 тысячЧисло умерших от коронавируса в мире превысило 666 тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 16,9 миллиона и уже приближается к 17 миллионам, а жертвами заболевания стали более 666 тысячи человек. Такие данные на четверг, 30 июля, приводит университет Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 16 978 206 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов возросло до 666 239.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже 4 425 652 заразившихся и почти 150 683 летальных исхода. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где количество заболевших на данный момент составляет 2 552 265, а скончалось уже 90 134 пациентов с коронавирусом.

На третьей строчке по количеству инфицированных расположилась Индия, где заболели свыше 1 531 669, а жертвами инфекции стали более 34 193.

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Великобритания, где заболели почти 303 058, при этом скончались 46 046 человек, хотя в стране уже несколько дней не публикуют статистику погибших. Много смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано также Мексика (45 361, заболели 408 449) и Италия (35 129 заболели 246 776).

ИСТОЧНИК KP.RU

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