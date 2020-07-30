Названо место в России, где возможна вторая волна коронавируса

30 Июль 2020 2020-07-30T09:54:16+03:00

Студенты из регионов в сентябре отправятся в крупные города Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Многие вирусологи предупреждали, что осенью в России возможна вспышка коронавируса, но где она произойдет и с чем будет связана, предположили в СПбПУ. Будет ли это вторая волна коронавируса или вспышка в рамках "первой волны", пока не ясно. Но подъем заболеваемости, вероятно, будет связан с началом учебного года, когда студенты со всех регионов страны отправятся в крупные города на обучение.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков считает - в зоне особого риска Москва и Санкт-Петербург.

- На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин, — заявил он «Известиям».

Новая волна коронавируса будет, по прогнозам, не такой массовой, как весенняя.

В ряде стран Европы уже фиксируют подъем заболеваемости, вводят обязательное ношение масок и возвращаются к режиму ограничений.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU