В Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота за госизмену
ФСБ задержали по подозрению в госизмене военнослужащего Черноморского флота, который передавал секретные данные Минобороны Украины.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"),- сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
За передачу данных, относящихся к государственной тайне, военнослужащему грозит до 20 лет колонии. Суд уже избрал мужчине меру пресечения, он заключен под стражу.
В апреле 2020 года ФСБ задержали целую агентурную группу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участники которой в Крыму добывали секретные сведения, вербовали агентов и готовили диверсию. Ранее в 2016 году группа диверсантов из Украины планировала устроить теракт на военных объектах, их деятельность пресекли спецслужбы. У них обнаружили в тайниках взрывчатку большой мощности и оружие.
Задержание в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, который работал на украинскую военную разведку.
ИСТОЧНИК KP.RU