Россияне потратили пособия на детей для погашения микрозаймов

30 Июль 2020 2020-07-30T09:43:31+03:00

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Объем возвратов микрозаймов увеличился после получения россиянами единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей, предусмотренные в качестве помощи в период пандемии

Как передает РБК со ссылкой на исследование сервиса CloudPayments, который проанализировал обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО), количество погашений онлайн-займов резко снизилось с апреля - в период введения режима самоизоляции, однако статистика говорит о том, что только со второй недели июня, когда граждане стали получать первые единовременные пособия на детей, у МФО значительное улучшилась собираемость долгов. Такая же ситуация повторилась в начале июля, когда произошла вторая волна выплат пособий для детей.

По данным исследования, объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9 процентов ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8 процентов. При этом, 1 июля, когда стартовал второго этапа выплат пособий, при сравнении с соответствующим периодом мая, объем выплат вырос на 107 процентов, а 2 июля - на 80 процентов.

По словам гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, изменение тренда связано именно с полученными пособиями, которые помогли людям улучшить свое финансовое положение.

«Полученные пособия помогли людям улучшить своё финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги», — заявил гендиректор CloudPayments.

ИСТОЧНИК KP.RU