Тысячи детей суррогатных матерей «застряли» в России

30 Июль 2020 2020-07-30T09:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с закрытием границ в период пандемии иностранцы не могут забрать из России своих детей от суррогатных матерей. В связи с этим в стране «застряли» тысячи детей

Как передает The Guardian, среди родителей-иностранцев много граждан Китая, Франции, Аргентины, Австралии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU