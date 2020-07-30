2020-07-30T09:48:25+03:00
Общество

Тысячи детей суррогатных матерей «застряли» в России

Родители-иностранцы не могут забрать детей из-за закрытых границ
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Тысячи детей суррогатных матерей «застряли» в РоссииТысячи детей суррогатных матерей «застряли» в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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В связи с закрытием границ в период пандемии иностранцы не могут забрать из России своих детей от суррогатных матерей. В связи с этим в стране «застряли» тысячи детей

Как передает The Guardian, среди родителей-иностранцев много граждан Китая, Франции, Аргентины, Австралии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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