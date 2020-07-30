Эксперт рассказал, какие напитки лучше всего утоляют жажду

30 Июль 2020 2020-07-30T10:25:59+03:00

Эксперты перечислили напитки, которые лучше пить в жару Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кроме чистой воды, специалисты рекомендуют еще несколько видов напитков

Изменить размер текста: A A

В жаркие дни особенно важно не забывать употреблять достаточное количество жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать. При этом чтобы избежать неприятностей, достаточно следовать нескольким простым правилам, уверены эксперты из Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

«Для эффективного восстановления электролитного баланса необходимо употреблять разные напитки, в том числе воды и соки, которые, помимо H2O, насытят организм полезными микронутриентами», - цитирует вице-президента по качеству СПБН Людмилу Хомич «Российская газета».

По словам эксперта, в жару лучше обратить внимание на следующие напитки:

- Сок;

- Минеральная вода;

- Изотоники;

- Безалкогольные напитки;

- Вода.

По словам специалиста, соки и минеральная вода обладают большим количеством полезных и минеральных веществ, что помогает в жару поддерживать солевой баланс в организме. Особенно рекомендуется уделить внимание овощным и кислым сокам.

Изотонические же напитки способны поддержать организм даже при серьезных нагрузках, они помогают повысить выносливость и работоспособность организма.

Напомним, ранее диетолог перечислила самые опасные алкогольные коктейли. По словам специалиста, наиболее опасны напитки содержащие в своем составе водку и пиво, опьянение после них ощущается не сразу, но бывает очень сильным, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU