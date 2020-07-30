Совбез Белоруссии сообщил, что задержанные россияне дают показания
Задержанные под Минском российские граждане на данный момент дают показания. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
«Дают показания», - ответил на соответствующий вопрос госсекретарь Совбеза Белоруссии
Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.
Напомним, в ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 российских гражданина, которые, по версии правоохранителей, являются представителями иностранной частной военной компании «Вагнер», и их связывают с боевыми действиями на территории Сирии, Ливии и некоторых африканских государств. Позже на юге Белоруссии был задержан еще один человек. При этом при себе у них была только ручная кладь и три чемодана на всех, что очень странно для представителей военной компании.
Как писал сайт kp.ru, российское посольство уже получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании российских граждан
СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".
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ИСТОЧНИК KP.RU