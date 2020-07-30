США регистрируют смерть от коронавируса каждую минуту

30 Июль 2020 2020-07-30T10:25:41+03:00

За минувшие сутки в США умерли 1461 человек, это самый большой суточный прирост с 27 мая

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В США каждую минуту умирает человек от коронавируса. Страшную статистику приводят службы здравоохранения страны - в среду 29 июля в стране от Covid-19 скончались 1461 человек. Это самый высокий показатель с 27 мая, когда США переживали пик первой волны коронавируса.

- Смертность от коронавируса в США растет самыми быстрыми темпами за два месяца. За последние 11 дней увеличилась на 10 000 человек,- сообщает Reuters.

От коронавируса умерли больше 150 тысяч американцев.

Антилидером стал Техас с 4300 смертями в июле.

В США надеются на вакцину, пожалуй, больше, чем в любой другой стране. Поэтому управление по санитарному надзору за качеством медикаментов (FDA) планирует выдать разрешение на экстренное использование коронавирусной вакцины в течение нескольких недель. На этой неделе две группы ученых начали расширенные испытания вакцин.

ИСТОЧНИК KP.RU