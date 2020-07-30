Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
В ходе торгов на Московской биржи в четверг, 30 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта превысила отметку в 86 рублей впервые с 2 апреля 2020 года.
Согласно данным торговой площадки, курс евро расчетами «завтра» по состоянию на 10.05 по московскому времени подорожал на 40 копеек (0.77 процентов) и составил 86,01 рубля.
Рубль ослаб и по отношению к доллару. Курс американской валюты по отношении к рублю укрепился на 54 копейки (0.44 процента) и поднялся до отметки в 73,11 рубля. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая 2020 года.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent также снижается, и потерял в цене 0,66 процента, подешевев до 43,8 доллара за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU