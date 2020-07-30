Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

30 Июль 2020 2020-07-30T10:29:08+03:00

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В ходе открытия торгов на Московской биржи в четверг, 30 июля 2020 года, курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару. Согласно данным торговой площадки, американская валюта подскочила выше отметки в 73 рубля впервые с 18 мая 2020 года.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10.05 по московскому времени поднялся на 56 копеек (0.44 процента) и составил 73,13 рубля.

Рубль ослаб и по отношению к евро. Европейская валюта подскочила выше 86 впервые со 2 апреля. Курс евро по отношении к рублю укрепился на 40 копеек (0.77 процентов) и поднялся до отметки в 86,01 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,66 процента до 43,8 доллара за баррель.

Напомним, существует несколько прогнозов экспертов по стоимости доллара. Так, если до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными в 40 долларов за баррель, курс рубля будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар.

Согласно другому сценарию, возможен резкий рост стоимости черного золото - примерно до 60 долларов за баррель, и американская валюта может резко опуститься до 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU