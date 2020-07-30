Из-за отпусков возможна новая вспышка коронавируса, считают врачи

30 Июль 2020 2020-07-30T10:28:44+03:00

Россияне с июля могут путешествовать внутри страны, а с августа - летать за границу

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Врачи предупредили о риске вспышки заболеваемости коронавирусом из-за сезона отпусков. Добиться снижения случаев Covid-19 удалось в том числе при помощи самоизоляции, а также благодаря тому, что люди не перемещались между городами в пик эпидемии.

С июля Россия открыла туристический сезон - можно свободно путешествовать внутри страны.

С августа можно летать за границу, правда, в списке пока только три страны: Великобритания, Турция и Танзания.

- На статистические данные влияет отпускной период и связанная с этим миграция населения, - сообщил ТАСС заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ Минздрава России Владимир Никифоров.- По мере продвижения вперед у нас будет все больше и больше иммунная прослойка. Но, единственно, к осени вернутся в Москву те, кто где-то был на каникулах. И, возможно, будет, небольшой подъем.

Он согласен с коллегами, что повторения ситуации, как весной 2020 года уже не будет, ни по росту заболеваемости, ни по ограничениям.

ИСТОЧНИК KP.RU