В России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T10:54:23+03:00

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За минувшие сутки в России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российском регионе, из заболевших 24,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на четверг, 30 июля, общее число инфицированных в стране возросло до 834 499 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 678 новых случая, Свердловской области – 215 и в Ханты-Мансийском Автономном округе – 172

За сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество заболевших и составило 9 322 пациента. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 629 655 человек. В Оперштабе отметили увеличение доли выздоровевших от коронавируса в Москве, которое 1 апреля - 30 июля составил 74 процента или на 177 908 человек больше до 240 644

Также зарегистрировано 129 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период в России скончались 13 802 человека.

Как писал сайт kp.ru, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире, по данным университет Хопкинса, превысило 16,9 миллиона и уже приближается к 17 миллионам, число умерших превысило 666 тысяч

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780957" frameborder="0"></iframe> После ИВЛ.Герои этого фильма с Антоном Красовским — из тех немногих людей, кто выжил после ИВЛ. По статистике, это в лучшем случае лишь 20%

ИСТОЧНИК KP.RU