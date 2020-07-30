В России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российском регионе, из заболевших 24,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на четверг, 30 июля, общее число инфицированных в стране возросло до 834 499 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 678 новых случая, Свердловской области – 215 и в Ханты-Мансийском Автономном округе – 172
За сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество заболевших и составило 9 322 пациента. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 629 655 человек. В Оперштабе отметили увеличение доли выздоровевших от коронавируса в Москве, которое 1 апреля - 30 июля составил 74 процента или на 177 908 человек больше до 240 644
Также зарегистрировано 129 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период в России скончались 13 802 человека.
Как писал сайт kp.ru, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире, по данным университет Хопкинса, превысило 16,9 миллиона и уже приближается к 17 миллионам, число умерших превысило 666 тысяч
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ИСТОЧНИК KP.RU
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