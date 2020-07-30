2020-07-30T11:17:17+03:00
В мире

Премию RT для военкоров получили журналисты из России, Индии и Сирии

Награды присваивались по нескольким номинациям: за лучшие видео и текст
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT вручил ежегодную премию для военкоровRT вручил ежегодную премию для военкоров
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Телеканал RT назвал победителей ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020. В этом году награды получили журналисты из России, Индии и Сирии.

Премия была учреждена телеканалом в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

«Наша премия отмечает труд военкоров, которые каждый год ездят в горячие точки с камерой и микрофоном. Их работа не остановилась даже во время глобальной эпидемии коронавируса. Мы благодарны всем, кто подал заявки на участие, и поздравляем победителей», — заявил заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

В рамках премии были оглашены победители в трех номинация. Награду за лучшее короткое видео получил Мохамед Али из Сирии за репортаж «В Идлибе началось перемирие».

Премию за лучшее длинное видео получил военный корреспондент из России Александр Коневич за работу «Российские военные в Сирии».

Награду за лучший текст решено было вручить индийскому военкору Ручи Кумар за статью «Почему Иран массово депортирует афганских беженцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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