2020-07-30T11:55:34+03:00
Происшествия

Жена Энди Картрайта рассказала полиции, зачем расчленила тело рэпера

Марина прятала тело четыре дня, все это время в квартире находился двухлетний ребенок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рэпер Энди Картрайт.Рэпер Энди Картрайт.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта, Марина, рассказала полиции, почему решилась расчленить тело мужа. Женщина уверена, что до последнего была предана супругу, даже в этом страшном поступке - так она хотела сохранить о нем в обществе добрую память.

Марина испугалась, что поклонники узнают о наркотической зависимости ее супруга.

С ее слов он умер дома, рядом с телом находился шпиц. Женщина быстро сопоставила эти два факта и решила заявить всем, что муж пропал. Сама же четыре дня занималась сокрытием тела. Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, все это время в квартире находился двухлетний ребенок супругов.

Она смогла в одиночку расчленить тело взрослого мужчины, часть пакетов поставила в холодильник - их в итоге там же и нашли полицейские. Но что делать дальше, Марина не представляла, поэтому решила спросить совета у знакомого адвоката, который сразу же позвонил в полицию.

Когда в квартиру на Невском проспекте нагрянули полицейские, отпираться женщина не стала, да и было бессмысленно - от тела она так и не избавилась. Правда, полицейские ее версию будут еще проверять, действительно ли Энди Картрайт умер из-за передозировки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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