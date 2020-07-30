В Турции допустили введение «радикальных» ограничений из-за коронавируса

30 Июль 2020 2020-07-30T11:52:29+03:00

В центральных и восточных провинциях республики пик заболеваемости еще не достигнут

Изменить размер текста: A A

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа допустил введение новых «радикальных» ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекцией в центральных и восточных провинциях республики.

«Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, числа случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры», - передает РИА Новости слова министра здравоохранения, который уточнил, что большинство ограничений в стране были сняты еще в начале июня.

По словам Коджа, новые ограничения не предусмотрены на время празднования Курбан-байрам с 31 июля по 3 августа, но призвал граждан использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Министр привел статистику, согласно которой по состоянию на 28 июля в Турции за сутки выявили 963 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 15 пациентов. Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, а умерших – 5 645. По данным Worldometers, на четверг, 30 июля, в Турции зафиксировано 227 982 инфицированных, 5 645 летальных исхода, однако большинство больных уже выздоровели – 211 561.

Напомним, с 1 августа для авиаперелетов в России открыты три страны, срди них Турция, а также Великобритания и Танзания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781689" frameborder="0"></iframe> Парк Стамбула разделили на зоны для соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU