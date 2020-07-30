В российских колониях самой читаемой книгой стала "Мастер и Маргарита"
В ФСИН назвали самые популярные книги в колониях. Первое место в списке занимает булгаковский роман "Мастер и Маргарита". Спрос на нее в библиотеках ФСИН высокий в большинстве регионов, по каждому из которых в ведомстве подготовили отдельный рейтинг к акции "Твои друзья - книги".
Осужденные также проявляют интерес к Федору Достоевскому. В топ-10 логично попал его роман "Преступление и наказание", а также одно из выдающихся произведений автора "Братья Карамазовы", где, как известно, тоже есть, помимо размышлений о душе человеческой, и криминальный сюжет.
Во ФСИН рассказали о литературных конкурсах для осужденных, о создании кружков, где можно обсуждать прочитанные произведения, выступать и делиться мнениями.
- Ряд региональных публичных библиотек выступили с инициативой пополнить собранием книг в исправительных колония,- сказано в сообщении ведомства.
В список популярных авторов попали Гузель Яхина, Николай Гоголь, Борис Акунин, и даже Дарья Донцова, рассказали ТАСС в ФСИН.
Топ-10 популярных книг в колониях:
"Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова
"Преступление и наказание" Федора Достоевского
"Граф Монте-Кристо" Александра Дюма
"Война и мир" Льва Толстого
"Три мушкетера" Александра Дюма
"Братья Карамазовы" Федора Достоевского
"Отверженные" Виктора Гюго
"Тихий Дон" Михаила Шолохова
"Анна Каренина" Льва Толстого
"Воскресение" Льва Толстого
ИСТОЧНИК KP.RU