В российских колониях самой читаемой книгой стала "Мастер и Маргарита"

30 Июль 2020 2020-07-30T12:18:58+03:00

А еще в топ-листе заключенных оказались сразу две книги Достоевского

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В ФСИН назвали самые популярные книги в колониях. Первое место в списке занимает булгаковский роман "Мастер и Маргарита". Спрос на нее в библиотеках ФСИН высокий в большинстве регионов, по каждому из которых в ведомстве подготовили отдельный рейтинг к акции "Твои друзья - книги".

Осужденные также проявляют интерес к Федору Достоевскому. В топ-10 логично попал его роман "Преступление и наказание", а также одно из выдающихся произведений автора "Братья Карамазовы", где, как известно, тоже есть, помимо размышлений о душе человеческой, и криминальный сюжет.

Во ФСИН рассказали о литературных конкурсах для осужденных, о создании кружков, где можно обсуждать прочитанные произведения, выступать и делиться мнениями.

- Ряд региональных публичных библиотек выступили с инициативой пополнить собранием книг в исправительных колония,- сказано в сообщении ведомства.

В список популярных авторов попали Гузель Яхина, Николай Гоголь, Борис Акунин, и даже Дарья Донцова, рассказали ТАСС в ФСИН.

Топ-10 популярных книг в колониях:

"Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова

"Преступление и наказание" Федора Достоевского

"Граф Монте-Кристо" Александра Дюма

"Война и мир" Льва Толстого

"Три мушкетера" Александра Дюма

"Братья Карамазовы" Федора Достоевского

"Отверженные" Виктора Гюго

"Тихий Дон" Михаила Шолохова

"Анна Каренина" Льва Толстого

"Воскресение" Льва Толстого

ИСТОЧНИК KP.RU