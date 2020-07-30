Украина собирается добиться экстрадиции задержанных под Минском россиян

30 Июль 2020 2020-07-30T12:56:06+03:00

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Правоохранительные собираются Украины решать вопрос о возможной экстрадиции задержанных под Минском российских граждан. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства иностранных дел незалежной.

«Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», - говорится в сообщении украинского ведомства

Напомним, в ночь на среду, 29 июля, под Минском сотрудники задержали 32 российских гражданина, которые, по версии правоохранительных органов Белоруссии, являются представителями иностранной частной военной компании.

Позже на юге страны был задержан еще один россиянин. При этом при себе у всех подозреваемых была только ручная кладь и три чемодана на всех.

Известно, что часть задержанных ранее имели украинские паспорта. Но позже успели приобрести российское гражданство.

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Как писал сайт kp.ru, Совбез Белоруссии сообщил, что задержанные уже дают показания. Также заявили о возбуждении уголовного дела о «подготовке террористических актов». Вместе с тем продолжаются поиски еще 200 человек. Российское посольство уже получило от министерства иностранных дел Белоруссии официальное уведомление о задержании российских граждан

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О новом статусе задержанных в среду в Минске россиян сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков. По его словам, возбуждено уголовное дело о «подготовке террористических актов». Вместе с тем продолжаются поиски еще 200 человек [подробнее]

За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ

В среду, 29 июля, белорусское агентство «Белта» взорвало информационную бомбу: под Минском задержаны 32 участника российской частной военной компании, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. Белорусские силовики заверили, что получили информацию о том, что на территорию страны прибыли более 200 человек. Но отследить удалось лишь часть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU