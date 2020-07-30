Черчесов: «Неправильно закрывать всю команду на карантин при паре положительных тестов на Covid-19»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью kp.ru прокомментировал отмену ряда матчей Премьер-лиги из-за заражения игроков коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью kp.ru прокомментировал отмену ряда матчей Премьер-лиги из-за заражения игроков коронавирусом. И предложил доработать нормы регламента, чтобы Роскомнадзор не отправлял на карантин команды полностью.

«Если Роспотребнадзор при выявлениях коронавируса у отдельных футболистов снова будет отлучать от соревнований всю команду, а не заразившихся игроков, опять могут срываться матчи. С одной стороны это можно понять, с другой - закрывать всю команду на карантин при паре положительных тестов не кажется оптимальным решением. Возможно, в этом направлении стоит поработать», - заявил Станислав Черчесов в интервью kp.ru.

Кроме того, главный тренер сборной России предложил клубам самим более строго соблюдать регламент.

«Клубы тоже должны проявить в этой ситуации больше ответственности, и как можно четче соблюдать медицинский регламент. В других странах следят за этим намного строже. Вы знаете, что в Австрии у лидера чемпионата - клуба ЛАСК сняли 6 очков только из-за того, что их игроки тренировались не маленькими группами, а всей командой?», - сказал наставник российской национальной команды.

Сборная России ближайшие матчи проведет в сентябре. Соперниками команды в Лиги Наций станут Сербия (3 сентября) и Венгрия (6 сентября)